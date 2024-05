Grugliasco, fino al 31 maggio la personale "Ogni onda è irripetibile" di Maria Stella Cavallaro

«“Ogni onda è irripetibile” vuole essere un inno alla vita, alla sua autenticità e all’arte che ne dà un senso - spiega l'artista Cavallaro - Le nostre vite sono uniche, come le onde del mare: ogni vita può solo andare avanti, come l’onda, che cresce all’orizzonte, ignara del suo destino, incontra altre onde simile a lei, a volte degli ostacoli grandi come rocce, si riscalda sotto il sole, diventa forte quando il vento soffia a suo favore e caparbia quando la pioggia l’alimenta. A volte le tempeste agitando le onde, le confondono e disorientano, ma alla fine ogni onda ha sempre lo stesso destino: si trasforma in dolce e salata spuma e una brezza d’aria per il mondo. Attraverso i miei quadri - prosegue la pittrice - ho voluto rappresentare artisticamente tutto questo: il meraviglioso movimento ripetuto nel tempo, fino alla calma».