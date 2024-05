Beinasco, entro la fine dell'anno in arrivo la Casa della Salute a Fornaci

L'emergenza Covid da tempo è stata superata, ma la sanità resta una priorità assoluta e a Beinasco entro la fine dell'anno arriverà finalmente anche una sede della Casa della Salute per la frazione di Fornaci.

Il nuovo medico, aspettando la Casa della Salute

L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal sindaco Daniel Cannati, che contestualmente ha detto che intanto ha preso servizio il nuovo medico di Fornaci. "Questa non è un’area di competenza dell’amministrazione comunale, che non può nominare medici, né decidere la sede di assegnazione, ma fin da quando questa nuova amministrazione si è insediata, abbiamo lavorato con l’Asl per risolvere questa situazione".

"Grazie a chi si prende cura della salute delle persone"

Il risultato è stato ottenuto, così da permettere di avere servizi sanitari sempre più omogenei su tutto il territorio comunale, per questo il sindaco Cannati ha voluto ringraziare "la direttrice generale dell’Asl To3 Franca Dall’Occo, il direttore di distretto dott. Massobrio, il dott. D’Alessandro coordinatore della Casa della Salute di Beinasco e tutte le persone che hanno lavorato per questo risultato e che ogni giorno lavorano per la salute dei cittadini".