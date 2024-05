L’arte e la poesia al centro dell’impresa: i soci Cdo Piemonte in visita alla Zeca di Feletto [FOTO E VIDEO]

Ancora una visita in azienda per i soci dell’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte quella che si è tenuta martedì 7 maggio presso la società Zeca di Feletto.

Decine di associati hanno potuto visitare ls realtà che da quasi un secolo produce avvolgicavi e avvogli tubi per i mercati di tutto il mondo e rivolta a una clientela variegata: dall’ industria all’automotive, dai cantieri all’agricoltura .

Una storia partita dal 1929 in una piccola officina di ricambi per auto e moto di Rivarolo Canavese, dove Carlo Zerbini e il figlio Luciano danno vita a un laboratorio tecnico che cambierà il loro presente e ispirerà il futuro della loro famiglia.

In oltre 90 anni , brevetto dopo brevetto, l’officina e il laboratorio sono diventati un’azienda che esporta in cinque continenti e risponde alle necessità dei professionisti che cercano perfezione meccanica ed innovazione tecnica, unite all’unicità del design italiano.

L’attenzione è stata posta in modo particolare sul connubio arte e impresa: non esiste arte senza forma, così come anche l’imprenditore ha l’ossessione di trovare la forma giusta.