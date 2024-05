Japan Show e Italian Koi Expo 2024: alla Fiera Di Cremona un angolo di Giappone

CremonaFiere diventa il palcoscenico dell'incantevole cultura giapponese con il Japan Show e l'Italian Koi Expo. Un'occasione unica per esplorare le tradizioni e la storia del Giappone, e per lasciarsi affascinare dalle sue molteplici sfumature.

CremonaFiere, in collaborazione con prestigiose Associazioni culturali e professionisti del settore, ha curato un programma ricco di eventi che promette di trasportare i visitatori in un viaggio attraverso i colori e le tradizioni del Giappone. Dall'incontro ravvicinato con le eleganti carpe Koi, simbolo di bellezza e perseveranza, fino alla scoperta di aspetti più tecnici di questo particolare mondo.

L'apertura della Manifestazione, darà il via a un susseguirsi di attività entusiasmanti. I partecipanti potranno immergersi in workshop di Origami e Kusudama, apprendere le basi della lingua giapponese presso lo stand della scuola Kotodama, e sperimentare l'arte di Orizome, Chochin e Furoshiki. Inoltre, saranno organizzati laboratori di Mokuhanga, dove Asako Hishiki guiderà i visitatori nell'arte dell'incisione su legno. Da non perdere anche i workshop di Sushi e Gyoza con Akira, titolare della rinomata catena di ristoranti giapponesi Akira Ramen.

Non mancheranno le dimostrazioni di Arti Marziali, con esibizioni di Iaido, Karate, Aikido e tecniche di combattimento che rispecchiano la tradizione dei Bushi, i guerrieri del Giappone feudale. Maestri e allievi di numerose scuole, tra cui il Clan Bushido di Brescia, l’Associazione Shinbu Kai, l’Aikido Budo Brescia e la Ten-no Karate Do e K.S.D.A. Academy .

Quest’anno il pubblico del Japan Show potrà anche scoprire il kendama, un gioco tradizionale giapponese con oltre 400 anni di storia, va ben oltre la sua apparente semplicità. Oltre a essere un divertentissimo gioco di legno, il kendama è un'attività profonda che offre migliaia di diverse tecniche, contribuendo allo sviluppo della concentrazione, dell'equilibrio, dei riflessi occhio-mano e molto altro ancora.

L'Associazione Culturale Giapponese Lailac contribuirà all'atmosfera nipponica con danze Bon Odori, vestizione del Kimono, e angoli dedicati alla calligrafia e al tè. E sempre parlando di Kimono, si potranno ammirare questi incantevoli abiti sfilare sinuosi fra i corridoi della Manifestazione. Momenti divulgativi arricchiranno l'esperienza, con esperti che sveleranno i segreti della cerimonia del tè e dell'arte sumi-e.

Il Japan Show ospiterà anche una mostra fotografica eccezionale di Yoshie Nishikawa, intitolata "Mono no Aware", che esporrà una collezione unica di bambole cariche di storia e tradizione. Altre mostre, come quella del Consolato Generale del Giappone, la mostra di Bento, e quella pirografica, antica tecnica di incisione a fuoco, che permette di lavorare su legno, cuoio e altri materiali, completeranno l'offerta culturale.

Per gli appassionati di automobili, il raduno delle Daihatsu Trevis promette di essere un evento imperdibile, mentre il Centro Fumetto "Andrea Pazienza" di Cremona delizierà gli amanti dei fumetti con un tributo a Hayao Miyazaki.

Infine, domenica 19 maggio, da non perdere l'incontro con Kenta Suzuki, influencer giapponese di fama mondiale, che per la prima volta sarà a Cremona per condividere i segreti della sua cultura.

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali e premi Champion, si terranno domenica 19 maggio alle ore 15:00 nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association).

L’appuntamento è dunque alla Fiera di Cremona per celebrare insieme la magia del Japan Show e dell'Italian Koi Expo.

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 18 e Domenica 19 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket .