Grugliasco, la torre civica e il Palazzo comunale illuminati per la giornata dedicata alla Sclerosi Tuberosa

Per l'occasione l'Amministrazione comunale illuminerà di azzurro due edifici simbolo di Grugliasco, la torre civica in via Lupo e il municipio vecchio in piazza 66 Martiri, nel pineo del centro cittadino. Un modo per contribuire alla diffusione della conoscenza e della visibilità sia dell'Associazione, sia della patologia Sclerosi Tuberosa.