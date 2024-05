“Eureka! Funziona!”. Al Sermig la finale nazionale del concorso che premia i 'baby inventori'

“Eureka! Funziona!” è un progetto di orientamento promosso da Federmeccanica in accordo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, destinato al terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a stimolare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale viene chiesto ai bambini di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali (ad es. magneti, elastici, fili in metallo, molle, ruote, motorini, pannelli solari ecc.).

Un lavoro realizzato in gruppo, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti, assegnando a ogni bambino un ruolo preciso: chi è disegnatore tecnico, chi si occupa del diario di bordo per raccontare le varie fasi del lavoro, chi costruisce materialmente l’oggetto e chi ne progetta la campagna pubblicitaria.

Tra gli Ospiti:

• Stefano Serra – Vice Presidente Federmeccanica con delega all’Istruzione e la Formazione e Vice Presidente Unione Industriali Torino

• Stefano Franchi – Direttore Generale Federmeccanica

• Maurizio Cheli – Astronauta, Ufficiale e Aviatore italiano

• Marco Berry - Comico, autore e conduttore televisivo

• Attori del “Teatro Educativo”

Rappresentanti delle imprese metalmeccaniche/meccatroniche e dei partner di progetto accompagneranno sul palco i piccoli inventori nel racconto del loro giocattolo. Per l'occasione sarà distribuita a tutti i bambini una copia del libro "Ada, Alan e i misteri dell'IoT", un racconto che porta i più giovani alla scoperta delle principali nuove tecnologie e di tutto il "mondo 4.0".