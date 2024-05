Nasce il Gru Food Festival, tra gli ospiti anche Chef Hiro e Valentina Gluten Free

Che sapore avrà il futuro, ci farà storcere la bocca insoddisfatti o ci farà leccare i baffi per nuovi sapori? E quali sono i gusto e le tradizioni culinarie del mondo più popolari sulle nostre tavole?

A Le Gru, dal 22 al 26 maggio, un nuovo appuntamento intitolato Gru Food Festival, Cibo dal Mondo, Cibo dal Futuro, Cultura del Cibo per esplorare il panorama gastronomico attraverso diverse iniziative, testimonianze e temi. Dal cibo del futuro, ai sapori che uniscono tradizioni di popoli e culture lontane, dalle ultime scoperte e innovazioni alla corretta alimentazione e al gluten free.



Un vero e proprio percorso nella cultura del cibo. Con leggerezza, ma con attenzione alla sostenibilità, all’alimentazione e ai corretti stili di vita, nell’area esterna coperta al primo piano del mall di Grugliasco, il Festival è un’occasione da non perdere per un vero e proprio viaggio gastronomico suddiviso in un’area expo, un’area eventi e un’area food con ingresso sempre gratuito.

Tra gli eventi, anche due imperdibili Show Cooking.



Sabato 25 maggio alle 18.30 Valentina Leporati, ovvero Valentina Gluten Free, una delle influencer a tema food più seguite in Italia, proporrà una ricetta gluten free per dimostrare che anche per i celiaci si possono cucinare piatti gustosi e buoni da condividere con tutti. Diagnosticata celiaca a soli 17 mesi Valentina ha molto sofferto per le restrizioni e la “diversità” imposte dalla sua malattia. A 18 anni ha deciso di trasformare quello che fino a quel momento aveva vissuto come un limite nel sogno di lavorare nel mondo della gastronomia: lavapiatti, cameriera, aiuto cuoca. Ma cucinava principalmente piatti che non aveva modo di assaggiare e solo a casa si cimentava provando a ricreare le stesse ricette in versione gluten free. Nel 2017 ha aperto il suo panificio/pasticceria «Valentina Gluten Free» diventando, anche sui social, paladina di sensibilizzazione e inclusione sul tema della celiachia e per una cucina più inclusiva che possa così essere cucita su misura delle esigenze di ciascuno di noi.

Domenica 26 maggio, alla stessa ora, sarà la volta di Chef Huro, l’Ambasciatore della cucina giapponese in Italia, docente, autore e ospite d’eccezione di Radio Dee Jay, ad accompagnare il pubblico nella preparazione di un piatto della tradizione culinaria nipponica. Hirohiko Shoda, detto Hiro, ha studiato la cucina italiana fin da adolescente; dopo gli studi presso lo Tsuji Culinary Institute, la più prestigiosa Accademia di Cucina in Giappone, lavora a Osaka nell'alta ristorazione di cucina italiana come capo chef di numerosi locali, per poi trasferirsi nel 2006 in Italia dove collabora per circa 8 anni con lo chef Massimiliano Alajmo de Le Calandre di Padova, ristorante tre stelle Michelin. Oggi insegna in varie scuole di cucine e crea contenuti molto apprezzati sui principali social network, dove conta migliaia di affezionati followers. I piatti dello chef sono un viaggio, semplici e autentici, e realizzati con ingredienti di stagione, il risultato di esperienza e creatività, unione di tanti ricordi, ispirazioni, conoscenze, tanto studio e tanto duro lavoro.

Per info e programma completo: https://le-gru.klepierre.it/