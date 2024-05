Spaccia hashish in piazza Arbarello, arrestato un 23enne

Un cittadino marocchino di 23 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia Centro per per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



I poliziotti del Commissariato Centro hanno notato in orario pomeridiano un ragazzo girovagare all’interno di piazza Arbarello, come in attesa di qualcuno con cui incontrarsi.

Gli operatori non lo hanno perso di vista fin quando non lo hanno visto incontrarsi, all’altezza di via Juvarra, con un 23enne di nazionalità marocchina, che gli consegnava un involucro di color argento dopo aver ricevuto dallo stesso alcune banconote arrotolate.

Dopo l'intervento della polizia, mentre il 23enne si è dato a una precipitosa fuga, il giovane acquirente si è fermato immediatamente, consegnando ai poliziotti l‘involucro di carta di alluminio, contenente una decina di grammi di hashish.



Il presunto spacciatore è stato fermato dopo un inseguimento appiedato nelle vie limitrofe, ed è stato trovato in possesso della somma in contanti di 200 euro e di un altro piccolo involucro contenente diversi grammi di hashish.



La perquisizione effettuata nell’alloggio ove il 23enne abita ha consentito agli agenti di rinvenire un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con lama sporca di hashish e un rotolo di carta alluminio utilizzato per il confezionamento dello stupefacente; tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il 23enne cittadino marocchino è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; l’Autorità Giudiziaria, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.