Al via il Torino Jazz Festival Piemonte: dal 14 maggio parte la rassegna regionale

Il Torino Jazz Festival Piemonte inizia il 24 maggio a Torino e accompagna gli spettatori sino all’autunno, proponendo 26 concerti in 16 Comuni del Piemonte e coinvolgendo oltre 100 artiste e artisti tra le 8 province della regione. Il primo dei concerti sarà a Torino presso la sede del Museo Archivio di Reale Mutua, che sarà possibile visitare per l’occasione.

Il festival nasce dalla relazione istituzionale tra la Fondazione per la Cultura Torino e il Torino Jazz Festival con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con il Consorzio Piemonte Jazz. Il progetto si giova della direzione artistica condivisa di Stefano Zenni (direttore del Torino Jazz Festival), di Fulvio Albano e Diego Borotti (Consorzio Piemonte Jazz) e della Fondazione Piemonte dal Vivo. Il festival è realizzato con il sostegno di Reale Mutua e degli sponsor Ancos APS e Confartigianato Imprese Piemonte.

Il 24 maggio a Torino alle ore 21 si apre la sesta edizione presso il cortile di Palazzo Biandrate che sarà animato dai Rebel Bit, una squadra di musicisti, musica vocale e sperimentazione elettronica con Giulia Cavallera, Lorenzo Subrizi, Paolo Tarolli, Guido Giordana (voci) e Andrea Trona (sound).

E poi ancora tanti appuntamenti e artisti per un vero e proprio jazz tour del Piemonte nei comuni di Alessandria, Almese (TO), Asti, Baveno (VCO), Biella, Bruino (TO), Exilles (TO), Fontanetto Po (VC), Gozzano (NO), Ivrea, (TO), Novara, Piedicavallo (BI), Racconigi (CN), Torino, Verrone (BI), Visone (AL).

La sesta edizione del Torino Jazz Festival Piemonte propone una line up artistica capace di accogliere le differenti anime del jazz attraverso tre tematiche che raggruppano alcuni dei concerti in programma: “Eredità del jazz”, “Contaminazioni culturali” e “Frontiera Elettronica”.

Sono numerosi i concerti all’interno del cartellone che esplorano con maestria la tradizione jazz, celebrando le radici e l'evoluzione di questo iconico genere musicale.