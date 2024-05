Broadway Musicals: il Coro di Santa Pelagia in concerto

La voce e la sua palestra per antonomasia ovvero il coro sono al centro della missione musicale di Santa Pelagia fin dalle sue origini e oggi prosegue questa lunga storia con le attività legate al Coro di Santa Pelagia Singers.

Il 22 maggio alle ore 21 sarà il protagonista di Broadway Musicals, il concerto in cui sotto la direzione di Iris Piovano e con l’accompagnamento al pianoforte di Nicolò Bosco, porterà in scena le più famose canzoni dei musical di Broadway, celebrandone la grande tradizione teatrale, celebre in tutto il mondo per la musica coinvolgente, le rappresentazioni emozionanti e le performance straordinarie.

Voci, musica e giochi di luci, ricreeranno per una sera la magia della strada di New York dove si concentra il meglio di ciò che passa sui palcoscenici americani, per offrire uno spettacolo unico in cui l’energia del pubblico interagisce con gli artisti in tempo reale.

Il Coro di Santa Pelagia Singers è l’esito più importante dei corsi annuali di canto corale, pensati per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni alla ricerca di un coro dinamico e moderno, che si tengono stabilmente presso l’Opera Munifica Istruzione sotto la direzione artistica di Valentina Lombardo. Lo scopo del corso è cimentarsi nel canto polifonico e allo stesso tempo sperimentare l’importanza della collaborazione con gli altri ed imparare ad esprimersi artisticamente e musicalmente.

Contestualmente al concerto, inserito nel programma della stagione musicale di Santa Pelagia 2023/2024 nella sezione “Contatti Sonori” che vuole andare oltre i confini della musica per scoprire nuove frontiere, viene lanciata l’iniziativa “Corista per un giorno”.

Infatti, a chi ha tra i 6 e i 18 anni, si offre la possibilità di cantare insieme al coro e di esibirsi direttamente durante la serata dedicata ai musical di Broadway.

Non è richiesta nessuna competenza di base, ma solo tanta passione e voglia di mettersi in gioco, a partire dalle ore 18 del 22 maggio per fare la lezione e le prove presso il Coro di Santa Pelagia in via San Massimo 21, per poi esibirsi alle ore 21.

