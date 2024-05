BikeUP 2024, a Torino torna il festival della bicicletta elettrica e della mobilità green

Dopo il successo di Bergamo, la decima edizione di BikeUP - Electric Bicycle Power Festival torna a Torino, da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024. Numerose case costruttrici internazionali del settore e-bike, gli operatori del turismo in bicicletta e alcuni brand della mobilità elettrica popoleranno l’area cittadina nei pressi di Corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz e i Murazzi.

BikeUP Torino anche nel 2024 sarà un Festival gratuito, dal forte carattere esperienziale, con numerosi test ride, l’animazione dell’area kids e gli e-bike tour, che a Torino avranno una “gustosa” novità.

Per la prima volta, infatti, alcuni e-bike tour, chiamati “e-bike tour del Gusto”, prevederanno tappe enogastronomiche per permettere ai partecipanti in sella di conoscere alcune specialità proposte dai Maestri del Gusto e di avvicinarsi agli altri progetti di valorizzazione dell’agroalimentare promossi dalla Camera di commercio di Torino quali la selezione dei vini Torino DOC e quella casearia di Torino Cheese. Ogni “e-bike tour del Gusto”, della durata di circa un’ora, sarà associato ad una categoria di Maestri del Gusto come, ad esempio, cioccolaterie, gelaterie, enoteche, pasticcerie. Ogni giorno, per ogni categoria, ci sarà un diverso Maestro ad accogliere i corridori. I Maestri del Gusto coinvolti sono elencati sul sito https://www.bikeup.eu/maestri-del-gusto/.



La partecipazione agli e-bike tour è gratuita, previa registrazione attraverso il sito www.bikeup.eu. Sia gli “e-bike tour del Gusto”, sia gli “e-bike tour” saranno accompagnati da una guida dedicata.



Gli “e-bike tour del Gusto” verranno effettuati con le biciclette elettriche dei brand Bosch e Coppi ParcoBici. Gli “e-bike tour classici” avranno flotte di e-bike dei marchi Thok, Yamaha Canyon ed Ego Movement. Da segnalare inoltre, tra i maggiori nomi “extra e-bike”, la presenza a Torino di Volkswagen con Rinaldi Gruppo Eurocar Italia e Volvo.



Nella giornata inaugurale di venerdì 24 maggio BikeUP Torino 2024 ospiterà presso Talent Garden la conferenza “In sella al cambiamento: il bike to work dal concetto all’azione” con l’obiettivo di esporre le tematiche più attuali della bike to work, del mobility management e di orientare le aziende per favorire un abbassamento dell’impatto ambientale e migliorare la mobilità. Case study aziendali, indicatori per la redazione del PSCL, servizi dedicati al commuting in bicicletta e tanto altro.



Ulteriori dettagli sono sul sito ufficiale www.bikeup.eu/