Rivoli, gli alpini della Taurinense hanno festeggiato l'anniversario numero 108 della Battaglia degli Altipiani

La celebrazione è legata alla “Battaglia degli Altipiani” del maggio 1916, in cui gli Autieri dell’Esercito attuarono il primo grande trasporto strategico di uomini e materiali dal fronte dell’Isonzo a quello montano del Trentino, per contenere l’offensiva austro-ungarica.

La giornata si è svolta attraverso tre distinte tappe: la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti della caserma “Ceccaroni”, un videocollegamento con i militari del reggimento attualmente impiegati nella missione UNIFIL “Leonte XXXV” in Libano, durante il quale si è esibita la fanfara della Sezione A.N.A. di Torino, e per finire una mostra dei principali mezzi e materiali in dotazione al Reggimento e alle Truppe Alpine.