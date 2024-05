I genitori degli hikikomori lanciano un appello alla politica per le prossime elezioni: "Aiutate questi ragazzi"

I genitori dei ragazzi hikikomori lanciano un appello alla politica, in occasione delle elezioni Regionali ed Europee. Il fenomeno dei giovani che si isolano e si ritirano dalla vita sociale è relativamente nuovo e ancora poco conosciuto, e per questo non adeguatamente affrontato dalla politica. Per questo l'associazione Hikikomori Italia Genitori ha presentato un documento nel quale chiede ai candidati alle prossime elezioni di portare questo problema in Regione e al Parlamento Europeo. Scuola, lavoro e formazione professionale

Tra i punti da affrontare riguardo la condizione di hikikomori ci sono la scuola, il lavoro e la formazione professionale, che sono difficilmente conciliabili dai giovani che si ritirano socialmente. Alla base di tutto, però, l'associazione chiede di riconoscere le famiglie come un attore chiave con cui dialogare, vista la vicinanza e la conoscenza del giovane che si ritrova in quella condizione.

A firmare il documento sono stati Ester Lanfranchi e Sean Sacco, candidati alle europee con il Movimento 5 Stelle, Diego Sarno, candidato per il Pd in Consiglio regionale, Fabrizio de Bernardi, candidato alle regionali con Alleanza Verdi Sinistra e Dorino Piras, candidato alle ragionali con Piemonte Popolare. Le richieste fatte alla politica

"Lanciamo un appello ai candidati - ha commentato Elena Carolei, presidente di Hikikomori Italia Genitori - che possano intervenire, nell'ambito delle loro competenze, per lavorare insieme a noi genitori in contrasto al fenomeno del disagio dei giovani che si ritirano in maniera invalidante dalla vita sociale e interrompono gli studi".