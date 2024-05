Aggredisce prima il padre e poi i carabinieri: 43enne arrestato a Collegno

Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio, nel quartiere “Rebaudengo”, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha sorpreso una trentottenne di origine nordafricana, irregolare e senza fissa dimora, mentre rovistava all’interno di una autovettura Fiat 500 di una società di autonoleggio; la donna ha aggredito i militari e per questa ragione e’ stata arrestata, gravemente indiziata di “resistenza a pubblico ufficiale” e accompagnata in carcere a Torino.

Scattate le manette per un 43enne di Collegno

Poche ore dopo è toccato ad un quarantatreenne di Collegno, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, che, in evidente stato di alterazione, si era recato dal proprio genitore (sempre a Collegno), lo aveva aggredito e, successivamente, aveva assalito i carabinieri intervenuti per calmare gli animi; anche per lui si sono aperte le porte del carcere per “resistenza e lesioni a pubblico ufficiale”.