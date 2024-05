Quanto può salire Ethereum dopo l'ok della SEC per gli ETF spot?

I recenti rumors sull’approvazione di un ETF spot su Ethereum ha scatenato un rinnovato interesse nelle criptovalute, con Ether che ha registrato un aumento del 22% da lunedì, spingendosi da $3.074 a circa $3.740.

Gli investitori guardano con attenzione alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che potrebbe presto pronunciarsi sugli ETF spot che investono direttamente in Ethereum.

Questo potrebbe avere un impatto significativo sui prezzi dei token, con alcune proiezioni che indicano un possibile superamento dei $4.000. Nel frattempo, c'è un'attenzione crescente sulla scelta delle "meme coin" su Ethereum come investimento promettente durante l'attesa dell'approvazione ufficiale e 99Bitcoins sembra essere la scelta preferita degli investitori.

ETF spot su Ethereum: attesa da parte della SEC USA

La prospettiva di una approvarezione degli ETF su Ethereum ha riportato l'attenzione sulle criptovalute, stimolando guadagni sia per Ether che per Bitcoin e altre valute digitali. Gli esperti ritengono che l'approvazione di un fondo negoziato in borsa che investe direttamente nella criptovaluta potrebbe portare i prezzi dei token verso i $4.000 e oltre.

Attualmente, la SEC degli Stati Uniti sta valutando le richieste presentate da Vaneck e Ark Invest, con la decisione attesa tra giovedì e venerdì. Fino a pochi giorni fa, un esito negativo sembrava probabile, ma le aspettative sono cambiate repentinamente e ora alcuni esperti stimano le probabilità di approvazione di un ETF spot su Ether tra il 25 percento e il 75 percento.

Secondo Eugenio Sartorelli, esperto di criptovalute e membro del consiglio di Siat, le probabilità di approvazione da parte della SEC sono concrete, sebbene preveda che la luce verde potrebbe arrivare non prima dell'autunno. Le speculazioni sull'ETF hanno già spinto il prezzo di Ether del 22%, da $3.074 a circa $3.740, con proiezioni che indicano un ulteriore rialzo significativo se l'approvazione verrà confermata.

Tuttavia, Sartorelli avverte che una mancata approvazione potrebbe causare correzioni rapide e generalizzate, specialmente considerando l'attuale mini-euforia nei mercati. Nonostante ciò, l'esperto ritiene che quotazioni al di sotto di $3.000 potrebbero rappresentare un'opportunità di investimento interessante per Ethereum, considerando il potenziale di crescita grazie a miglioramenti attesi nell'architettura della sua blockchain.

In sintesi, mentre si attende l'esito della SEC, gli investitori continuano a monitorare da vicino le dinamiche di mercato, con la speranza che l'approvazione di un ETF spot su Ethereum possa innescare nuovi massimi storici non solo per Ether, ma anche per il settore delle criptovalute nel suo complesso, trascinandosi dietro prevendite ancorate alla blockchain di ETH come 99Bitcoins.

99Bitcoins supera $1,5 milioni grazie all’euforia per ETF su Ethereum

99Bitcoins ha superato la soglia di $1,5 milioni grazie all'euforia per gli ETF su Ethereum. Il progetto 99Bitcoins è noto come una piattaforma educativa consolidata nel settore delle criptovalute, attiva dal 2013. La sua missione principale è fornire formazione sui Bitcoin e altre criptovalute attraverso materiali educativi e corsi interattivi. Fino ad oggi, 99Bitcoins non aveva una propria criptovaluta nativa, ma ora sta conducendo con successo la prevendita del suo nuovo token $99BTC, attualmente in vendita a $0,00106.

Una delle caratteristiche più innovative del progetto è il suo modello “Learn-to-Earn”, che permette agli utenti di guadagnare $99BTC completando corsi, quiz e partecipando ad attività comunitarie sulla piattaforma. I token $99BTC possono essere utilizzati non solo per accedere a contenuti esclusivi e segnali di trading, ma anche per guadagnare rendimenti passivi tramite staking. Attualmente, sono stati depositati più di 980 milioni di token $99BTC, con un APY impressionante del 1100% circa.

Per partecipare alla prevendita di $99BTC, è possibile visitare il sito ufficiale di 99Bitcoins e seguire le istruzioni per acquistare il token. La prevendita ha già raccolto milioni di dollari, segno di un forte interesse e fiducia degli investitori nel progetto.

Il team di 99Bitcoins ha pianificato una strategia a lungo termine per garantire il successo del progetto nel tempo. Analisti popolari come Michael Wrubel e Jacob Bury esprimono ottimismo sulle prospettive di crescita del token $99BTC, soprattutto considerando l'attuale clima positivo nel mercato criptografico, influenzato dalle recenti notizie sugli ETF su Ethereum.

In conclusione, 99Bitcoins rappresenta non solo una piattaforma educativa leader nel settore delle criptovalute, ma anche un nuovo protagonista promettente nel mercato dei token digitali, con un modello innovativo che integra istruzione e guadagno. La sua prevendita del token $99BTC ha dimostrato di essere ben accolta dalla comunità degli investitori, proiettando il progetto verso un futuro promettente nel 2024 e oltre.

