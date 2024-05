Ricordando il soccorritore Franco Cuccu, il CNSAS dona 2.500 al San Lazzaro

Martedì 21 maggio 2024 una delegazione del CNSAS si è recata presso l’ospedale San Lazzaro di Torino per consegnare ad Andos Onlus una donazione di 2500 €. La cifra è stata raccolta in occasione della festa organizzata lo scorso luglio per ricordare il soccorritore speleologico Franco Cuccu, per tutti Fof, scomparso qualche mese prima.

Per il CNSAS, Alberto Gabutti, Piergiorgio Baldracco e Giuseppe Giovine, hanno consegnato alla dott.ssa Fulvia Pedani di Andos l'assegno per sostenere le pregevoli attività dell’associazione e ringraziare il personale che ha accompagnato il compianto Fof nell’ultima parte del suo viaggio.