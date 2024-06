Allenarsi per conto proprio: consigli e idee

Allenarsi per conto proprio è una scelta sempre più in voga. Durante la pandemia di coronavirus tutte le palestre sono rimaste chiuse. Questa situazione ha spinto molti sportivi e amanti dell'attività fisica a scoprire nuove modalità per tenersi in forma: tutorial online, app per allenarsi a casa, attività all'aria aperto, etc.

Il calisthenics in particolare prende sempre più piede come alternativa alla palestra.

Cos'è il calisthenics?

Si tratta di un metodo di allenamento cheper allenare la muscolatura, sviluppando maggiore forza, resistenza e agilità. Quello che è interessante del calisthenics è che è possibile allenare praticamente ogni singolo muscolo del corpo

Probabilmente anche nella vostra città avranno realizzato delle piccole zone con barre per trazioni, spalliere, panche inclinate e barre parallele. Ecco, sono essenzialmente questi gli attrezzi necessari per raggiungere uno stato di forma invidiabile grazie al calisthenics.

Ma gli amanti di questa disciplina non vogliono assolutamente sentirne parlare come di una semplice alternativa alla palestra. Infatti esistono diverse palestre che hanno integrato tra le discipline praticabili proprio il calisthenics.

Consigli per iniziare a praticarlo

Uno dei primi consigli che ti possiamo dare è quello di iniziare a seguire dei tutorial gratuiti presenti su internet. Presta attenzione ai consigli offerti dagli esperti in questo campo, eseguendo alla lettera i movimenti. In questo modo ridurrai il rischio di infortuni.

Un altro consiglio, soprattutto per chi vuole praticare questa attività per conto proprio. Non lasciare le cose al caso. Per raggiungere i tuoi obiettivi di forma dovresti seguire un programma di allenamento. Solamente una routine ben definita ti consentirà di ottenere i primi risultati con il calisthenics.

Altra cosa importante. Non strafare, soprattutto se sei all'inizio. Scegli un programma che tenga conto della tua età, del tuo sesso e del tuo stato di forma.

Alimentazione e integrazione

Un aspetto fondamentale del successo in qualsiasi programma di allenamento è una corretta alimentazione. Assicurati di seguire unache fornisca tutti i nutrienti necessari per supportare i tuoi sforzi fisici.

Alternative per allenarsi per conto proprio

Oltre al calisthenics, ci sono molte altre attività che puoi praticare da solo, sia all'area aperta che nella tranquillità della tua abitazione.

Scegli la disciplina in base ai tuoi obiettivi e alle tue necessità.

Ti piacerebbe ritrovare una maggiore flessibilità, riducendo gli stati d'ansia e lo stress? Praticare Yoga o Pilates potrebbe essere una buona idea.

Vuoi perdere peso? Un'attività aerobica come la corsa o la camminata veloce ti aiuteranno in tal senso.

Non hai molto tempo a disposizione ma vuoi bruciare calorie e acquistare maggiore forza e resistenza? Prova i programmi HIIT (High Intensity Interval Training), delle brevi sessioni di esercizi ad alta intensità.

Qualsiasi sia la tua scelta, non dimenticare che la regolarità è la chiave di tutto. Ora non ti resta che scegliere da dove partire e metterti all'opera!