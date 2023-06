Iveco, con il marchio Idv una fornitura da 3000 veicoli per la difesa e la protezione civile svedese

Tremila veicoli, di cui 400 per il primo ordine e un valore complessivo di 850 milioni di corone svedesi, pari a circa 73 milioni di euro. E' il perimetro dell'accordo chiuso da Iveco Group - tramite il marchio Idv - e la Svezia, per una fornitura di mezzi per la difesa e la protezione civile. L'accordo quadro, valido fino a nove anni, prevede che IDV fornisca veicoli leggeri multiruolo (Light MultiPurpose Vehicle - LMPV) in configurazione MUV (Military Utility Vehicle) 4x4. I veicoli garantiranno elevati livelli di mobilità, compatibilità con carburanti militari e NATO, nonché adattabilità a temperature da -32°C a +49°C. Inoltre, l’affidabilità e l’assistenza della flotta saranno assicurate per un periodo fino a dodici anni tramite un Supporto Logistico Clienti dedicato.

Il MUV è disponibile in dodici diverse varianti – tra le quali trasporto truppa, ambulanza, comunicazioni e logistica – conformi agli standard NATO. Per rispondere alla serie di requisiti tecnici specifici di questo progetto, IDV ha realizzato soluzioni ad hoc e adattamenti veicolari specifici. Questi requisiti di personalizzazione includono: un miglioramento delle prestazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) sia del veicolo sia degli allestimenti, che raggiungono livelli di piena conformità militare, predisposizioni in cabina per l'integrazione delle apparecchiature di comunicazione e dell’equipaggiamento militare e allestimenti su misura per differenti ruoli e applicazioni. Tra questi la possibilità di trasportare la variante Ambulanza all'interno del velivolo C-130, garantendo la funzionalità dei sistemi medici e delle apparecchiature di terapia intensiva anche in volo.