Protezione patrimonio: perché Dubai con Daniele Pescara!

Sei stanco di vedere le tasse aumentare in Italia e depauperare il tuo portafoglio? Stai cercando una soluzione per proteggere il tuo patrimonio in modo legale al 100%, ma non sai dove guardare? La soluzione c’è: Investire a Dubai, il Paese dall’economia in crescita, la burocrazia snella e la fiscalità agevolata. Ce lo conferma Daniele Pescara, il consulente di riferimento per gli investimenti a Dubai degli italiani e non solo.

Investire a Dubai per mettere il salvo il portafoglio

La stabilità politica e legislativa crea le condizioni ideali per avviare un'attività a Dubai, permettendo alle imprese di prosperare e operare a livello globale.

Ecco, allora, perché avviare una nuova società a Dubai.

Come principale hub commerciale e finanziario del Medio Oriente, Dubai offre eccezionali opportunità di investimento.

Tra i vantaggi più significativi ci sono i benefici fiscali e la riservatezza sulla proprietà delle società.

Nonostante il settore petrolifero sia il più sviluppato negli Emirati Arabi Uniti, Dubai non dipende esclusivamente da esso.

Altri settori, come il turismo e l'ingegneria aerospaziale, sono altamente sviluppati, contribuendo a un'economia tra le più solide al mondo.

Un altro aspetto positivo è la gestione burocratica, che non rappresenta un ostacolo come in molti altri Paesi.

Sebbene gli imprenditori debbano rispettare determinate procedure, queste non rallentano significativamente il processo di costituzione societaria.

Con queste premesse, non sorprende che Dubai attiri investitori e imprenditori da tutto il mondo.

La struttura organizzativa semplice e flessibile, insieme alla presenza di oltre 50 aree economiche speciali chiamate Free Zone, rende Dubai una scelta attraente per molte attività professionali straniere.

Aprire una società a Dubai: come farlo

e, alcuni, li abbiamo già menzionati.

Quando si tratta di avviare una società a Dubai, è essenziale comprendere come farlo.

I metodi “fai da te” sono da escludersi, poiché la legislazione emiratina richiede una conoscenza approfondita.

Infatti, è necessario farsi assistere dal miglior consulente presente nel mercato di riferimento.

Aprire una Società di per sé è semplice ma è fondamentale saperla rendere perfettamente operativa, rispettando al 100% la normativa legale e fiscale.

Ecco, perché bisogna affidarsi a chi conosce alla perfezione Dubai e le sue leggi.

Grazie a oltre dieci anni di esperienza e al suo team composto da oltre 24 professionisti, tra avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, la Daniele Pescara Consultancy offre soluzioni uniche per l'apertura di società a Dubai.

La Daniele Pescara Consultancy garantisce la consegna di una società completamente operativa al cliente, occupandosi di redigere lo Statuto Societario e di completare l'incorporazione della società in una delle Free Zone degli Emirati.

Grazie al loro servizio One-Stop-Shop, il cliente può creare la propria società a Dubai con una sola firma, con la certezza che questa venga riconosciuta a livello internazionale e bancario come entità legale valida.

Proteggere il proprio patrimonio tramite la Costituzione di una Società a Dubai è oggi possibile e perfettamente legale.

La fiscalità agevolata di Dubai ti permette di salvaguardare i tuoi risparmi e investirli in un territorio promettente.

Per saperne di più, prenota la tua consulenza.