Housing Cimarosa: sabato il taglio del nastro delle nuove cucine per aiutare chi ha bisogno

Sabato 1 giugno 2024 si terrà l’inaugurazione ufficiale delle cucine nell’“Housing Cimarosa” di via Ghedini, 2 a Torino. Nella stessa struttura, al numero civico 6, dal 2016 ad oggi, i Lions forniscono il cibo per la prima colazione mattutina quotidiana e servono direttamente gli ospiti due volte al mese.

Il valore complessivo della fornitura è di € 40.00,00, finanziato per il 75% dalla fondazione L.C.I.F. (Lions Clubs International Foundation) e per il resto dalla Fondazione Lavazza, dalla Lauretana, da Immobiliare Cirillo e da Audiodrome.

Oltre alla prima delle otto cucine, donata al Centro di Prima Accoglienza per Senza Fissa Dimora, già donata nel febbraio 2023, saranno inaugurate 6 cucine dedicate a singole famiglie in difficoltà e una cucina di tipo industriale dedicata al Centro Polifunzionale che, alla fine dei lavori di ristrutturazione, servirà 3 dormitori, molte persone senza fissa dimora in strada, anziani, disabili e giovani studenti per un totale di oltre 200 persone al giorno.

È dal 2016 che il Distretto 108-Ia1 si è preso cura del centro di accoglienza per senza fissa dimora, struttura del Comune di Torino, in via Ghedini 6. Un gruppo di soci denominato “Ghedini’s Angels” garantisce 365 giorni all’anno la prima colazione ai circa 50 ospiti che, a rotazione, abitano la struttura. In questi anni sono state aiutate oltre 2.000 persone e donati oltre 10.000 kg di alimenti comprendenti caffè, the, zucchero, latte a lunga conservazione, acqua minerale, frutta e succhi, marmellate, biscotti, panini, fette biscottate, cioccolato.