Barriera di Milano presa d'assalto da vandali e topi d'auto

La denuncia corre sui social ma arriva talvolta anche all'attenzione della questura, con l'intervento di forze dell'ordine e volanti. Ma ancora non basta: Barriera di Milano ormai è presa d'assalto da vandali e topi d'auto, con segnalazioni pressoché quotidiane di vetture prese di mira magari per rubare poche monetine che si intravedono all'interno piuttosto che gli occhiali da sole o qualche altro oggetto.

Episodi anche in pieno giorno

Ma ladri e incivili non si fanno problemi a rompere i vetri e a danneggiare i mezzi, facendo salire la rabbia di chi la mattina, quando esce di casa per andare al lavoro, poi si ritrova l'auto vandalizzata o con i cristalli in frantumi. Ma spesso capita di vedere in azione questi vandali anche in pieno giorno, non solo con l'aiuto delle tenebre e della notte a proteggere le loro malefatte.

Il racconto di un residente

L'ex consigliere comunale Raffaele Petrarulo ha rilanciato il post Facebook di un residente di Barriera, che ha raccontato la vicenda che lo ha visto protagonista: "Alle 19 mi accingo a salire in macchina in via Gottardo, quando vedo un tipo davanti a me che scende dal lato passeggero della mia macchina ed inizia a correre seguito da un altro individuo che faceva il palo - dichiara G.S. - inizio a inseguirli, prima a piedi e poi con la mia auto e alla fine riesco a bloccarne uno in via Porpora". Il residente ammette di essere stato sul punto di farsi giustizia da solo "ma poi torno lucido e chiamo la Polizia. Arrivano quasi immediatamente e nei pressi di corso Giulio Cesare lo arrestano per tentata rapina con scasso".

Insomma, malgrado l'arrivo dell'esercito a inizio anno, a Barriera gli episodi di cronaca, i furti e le violenze continuano ad essere all'ordine del giorno.