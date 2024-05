Late Spring Music Festival al via la seconda edizione: tutti i concerti che "invadono" la Reggia di Venaria

Torna per la seconda edizione il progetto musicale Late Spring Music Festival che invaderà gli spazi barocchi della Reggia di Venaria.

L’appuntamento è dal 30 maggio al 2 giugno

Curata dall’artista in residence Claudio Pasceri, la rassegna prenderà il via il 30 maggio alle ore 21 con il concerto di apertura Le quattro stagioni, nella Cappella di Sant’Uberto.

La seconda edizione della manifestazione sarà aperta da una funambolica versione dell’opera di Antonio Vivaldi, in prima esecuzione italiana, grazie al vibrafono di Andrei Pushkarev e all’orchestra Filarmonica TRT.

L'evento sarà anticipato, alle ore 20.30 in piazza della Repubblica a Venaria, di fronte all’ingresso della Reggia, dalle fanfare di vènerie e arie per corno da caccia dell’Equipaggio della Regia Venaria, per I suoni di benvenuto.

Tra i concerti in programma Il castello di Mozart, concerto per pianoforte dell’artista tedesco Herbert Schuch, Metamorphosis. L’oboe di Francesco P0marico sarà protagonista di un programma per oboe solo con due brani di Georg Philip Telemann.

La chiusura sarà di nuovo in musica con una grossa novità, perché all’interno del programma serale è prevista la prima esecuzione assoluta del brano di Ivan Fedele dedicato alla Reggia di Venaria e composto su commissione del Late Spring Music Festival. Il suo brano, LouLa Sonnets, è ispirato ai versi della poetessa francese Louise Labé, vissuta nel Cinquecento.

Per info e programma completo: www.lavenaria.it

