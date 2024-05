Allarme in via Pastrengo: forte odore di bruciato proveniente da un palazzo, intervengono i vigili del fuoco

Allarme in via Pastrengo, poco prima delle 13. Al civico 1 bis, quasi all'angolo con via Sacchi, due mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un forte odore che proveniva dall'interno della casa.

Alcuni testimoni raccontano di un odore di bruciato, come se si trattasse di fili o comunque di materiale elettrico. Subito sono entrati in azione gli uomini delle squadre intervenute a sirene spiegate, per individuare le cause del contrattempo. I timori sono alimentari anche dalla presenza all'interno del cortile di alcuni spazi adibiti ad attività artigiane e che potrebbero contenere materiali infiammabili. In realtà dopo le verifiche dei vigili del fuoco si è scoperto che a far scattare l'allarme è stato un banale incidente domestico, con un tegame dimenticato sul fuoco.