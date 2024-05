Vecchio Fila, la voglia di "Museo" richiama quasi 2000 persone per la Partita della Leggenda (e la raccolta fondi) [FOTO]

Sono state quasi 2000 le persone che questo pomeriggio hanno risposto alla chiamata del Vecchio cuore granata. Sono gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per la "Partita della Leggenda", che ha visto sfidarsi sul campo rinnovato del Filadelfia una selezione di Vecchie Glorie e una di Amici e artisti appartenenti al tifo granata.



Tra i campioni del passato del Toro Diego Fuser, Marco Ferrante, Dino Baggio, Luciano Castellini, Natalino Fossati, Franco Semioli, Antonio Comi, Enrico Annoni, Ezio Rossi e Renato Zaccarelli.

Tra gli artisti, il mondo della musica è rappresentato da Willie Peyote, Oskar degli Statuto e Dario Lambarelli (Rimozione). Ma ci sono anche Jimmy Ghione (Striscia la Notizia), Marco Berry e altri ancora.



Prima del calcio d'inizio, la commemorazione e il ricordo delle 39 vittime della tragedia dell'Heysel, a conferma di un dolore e una solidarietà che non conosce colori o rivalità stracittadina.

Obiettivo: raccolta fondi

Un modo per contribuire a raccogliere fondi per portare finalmente al Fila il Museo del Toro: proprio quell'ultimo pezzo che ancora manca, nel cammino di ricostruzione dell'impianto che ospitò le gesta eroiche del Grande Torino. Il fantomatico "terzo lotto" che - ancora sulla carta - attende di prendere corpo nella porzione di campo che si trova sul versante di via Giordano Bruno.

E se sul campo non è mancato il talento (sportivo, in molti casi. Almeno artistico, in altri), grande curiosità era rivolta anche verso le panchine, dove si sono seduti Claudio Sala (alla guida delle vecchie glorie) e Pasquale Bruno (che ha guidato gli artisti).