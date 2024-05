Una settimana alla scoperta dei cimiteri: numerose le iniziative al Monumentale

AFC, Società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i sei cimiteri della Città, fa parte di ASCE, l'Associazione dei cimiteri storici europei, che ogni anno organizza una settimana alla scoperta dei cimiteri con varie iniziative, alcune ad ingresso libero altre con visite guidate a pagamento. Tre gli eventi gratuiti.

SETTIMANA ALLA SCOPERTA DEI CIMITERI STORICI: AL MONUMENTALE NUMEROSE INIZIATIVE.

Anche quest’anno l’Associazione cimiteri storici europei di cui Torino fa parte, dedica una settimana alla scoperta dei tesori nascosti nelle nostre città. Al Monumentale sino a sabato 8 giugno, numerose le iniziative in programma organizzate da AFC Torino Spa (Società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i cimiteri) in rete con altre realtà culturali come Open House e Archivissima. Tre gli eventi ad ingresso libero. Si inizia sabato 1 giugno con le due passeggiate al Monumentale tra le opere ottocentesche con una guida d'eccezione, l'architetta Luisella Palmieri,. L'appuntamento è alle ore 14.30 per il primo tour e alle 16.30 per il secondo. E' necessaria la prenotazione registrandosi su Open House (https://www.openhousetorino.it/edifici/cimitero-monumentale/).

Il tragico bombardamento del 13 luglio 1943 su Torino, è il protagonista del secondo evento: il video realizzato dagli studenti dell’Accademia Albertina del collettivo "Trinity visual & design" in collaborazione con AFC, e l'Associazione nazionale vittime di guerra che verrà presentato

in occasione di Archivissima alla Pinacoteca Albertina, venerdì 7 giugno alle ore 18.30 ( www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/eventi/archivissima-2024/

A chiusura, l'incontro con la scrittrice Margherita Oggero di sabato 8 giugno alle ore 18 al Monumentale, presso il Campo della Gloria dove sono sepolti oltre mille partigiani. (ingresso da Corso Regio Parco 80), a cui sarà presente anche un interprete del linguaggio dei segni (LIS).

Tutte le altre iniziative e visite guidate sono consultabili sul sito www.cimiteritorino.it nella sezione arte e storia ( www.cimiteritorino.it/wdec2024-settimana-per-la-scoperta-dei-cimiteri-europei-di-asce/).