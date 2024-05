Elezioni comunali Rivoli: il Candidato Sindaco Alessandro Errigo è "CANDIDATO SOSTENIBILE"

Alessandro Errigo ha ottenuto la certificazione di sostenibilità dalla rete dei comuni sostenibili.

Tale riconoscimento è stato assegnato grazie alle azioni inserite nel programma elettorale, che rispondono agli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare, il candidato sindaco del centrosinistra, si impegna ad occuparsi di sostenibilità con azioni «concrete» che riguardano l'incremento del verde, l'inserimento di meccanismi di misurazione che rendano certa la sostenibilità, la pianificazione della mobilità sostenibile, le piste ciclabili, i progetti dedicati alla lettura ed agli eventi culturali, la tutela e la cura del patrimonio arboreo, la promozione del benessere per tutti a tutte le età, la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della raccolta differenziata.

Obiettivo di Alessandro Errigo, sviluppato nel programma elettorale, è creare un territorio che coniughi la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico, sociale e culturale. Come? Valorizzando il patrimonio naturale attraverso un Piano del Verde e interventi che rispettino la biodiversità, promuovendo l'educazione ambientale e la riduzione dell'inquinamento. Sarà dunque prioritario nel suo progetto per la città, determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo di tale patrimonio oltre che la sua manutenzione e gestione. Nel Verde Urbano rientra il verde di arredo, giardini storici, spazi verdi di quartiere, parchi urbani, verde stradale, viali alberati, aiuole spartitraffico, verde funzionale (sportivo, scolastico).

Particolare attenzione verrà data alla salvaguardia della Collina Morenica che non solo dovrà essere tutelata, ma valorizzata diventando protagonista delle politiche ambientali e turistiche della città. Fra le priorità, nei progetti di Errigo, campeggia il recupero abitativo rispetto alla costruzione ex novo su suolo vivo. A ciò si aggiunge il proposito di creare Comunità Energetiche per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici.

