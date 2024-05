Giornata Mondiale senza tabacco, le iniziative messe in campo dall'Asl To3

Il consumo di tabacco rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di tumori e malattie cardiovascolari e respiratorie.

Il 70% dei fumatori inizia prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni. Per questo motivo il tema della Giornata Mondiale senza Tabacco 2024 organizzata dall’OMS è “Protecting children from tobacco industry interference” - “Proteggere i bambini dalle interferenze delle industrie del tabacco”. Sempre i più giovani inoltre sono i principali consumatori di diversi nuovi prodotti apparentemente innocui come sigarette elettroniche, sigarette a tabacco riscaldato e sacchetti di nicotina, una nuova forma di consumo sulla quale l’OMS ritiene necessario sensibilizzare la popolazione e sollecitare i governi ad adottare politiche di protezione delle giovani generazioni.

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco 2024, in linea con queste indicazioni, gli Ambulatori per il Tabagismo dell’AslTo3 hanno organizzato alcune attività di sensibilizzazione. Verranno allestiti, nella mattinata di venerdì 31 maggio, alcuni punti di incontro nei poliambulatori AslTo3 e verrà messo a disposizione del materiale informativo presso alcuni studi di medici di medicina generale e di odontoiatri, che spesso riscontrano nei loro pazienti problematiche legate al consumo di tabacco.

Presso i punti d’incontro sarà possibile dialogare direttamente con personale qualificato ed esperto rispetto ai percorsi disponibili per smettere di fumare, ai centri per il trattamento del tabacco presenti sul territorio e ai danni da fumo, con particolare attenzione ai rischi legati ai nuovi stili di consumo. Sarà inoltre possibile compilare un semplice test, in forma anonima, per la valutazione del grado di dipendenza.

Questi i punti d’incontro previsti:

Grugliasco – Poliambulatorio, via Tiziano Lanza, 52

Venaria Reale - Polo Sanitario, Via don Sapino, 152

Giaveno – Polo Sanitario, via Seminario, 45

Orbassano – Poliambulatorio, piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 1