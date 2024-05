Migranti, Alleanza Verdi e Sinistra: "Un altro morto in Valle Stretta, non si può e non si deve accettare"

"La notizia del ritrovamento del corpo di un uomo, nei giorni scorsi, da parte di sci alpinisti in Valle Stretta, a quota 2.300 metri in territorio francese, non è riportata da alcun giornale e ne veniamo a conoscenza da associazioni". A raccontarlo sono Roberto Tricarico, Alice Ravinale, Luisa Mondo e Donatella Giunti (Alleanza Verdi e Sinistra), che così riaccendono l'attenzione sulla questione migranti.

"Il fenomeno migratorio - spiegano - è antico quanto la storia stessa dell’umanità ed è estremamente variabile e complesso. Molti migranti arrivati in Italia via mare o via terra, desiderano proseguire il proprio viaggio verso altri Paesi europei e, in mancanza di documenti validi per l’espatrio, tentano di arrivare in Francia attraverso i valichi alpini. I respingimenti si sono intensificati dal 2017 (a dicembre venne aperto l’ambulatorio solidale di Bardonecchia) con fogli di via che riportavano come motivazione il rischio migratorio. La fine di un sogno così, per evitare di essere intercettate, le persone (uomini, ma anche donne, talvolta in gravidanza, famiglie con bambini spesso piccoli, minori soli) si avventurano su sentieri pericolosi, al buio e talvolta non attrezzati, non conoscendo né il percorso né le insidie della montagna. Se intravedono polizia o gendarmi tentano di nascondersi o fuggire, aggiungendo altri rischi al pericolo che già stanno correndo. Qualcuno ce la fa ad arrivare oltre confine, altri vengono respinti (salvo poi ritentare il giorno dopo e, se necessario, quello dopo ancora), ma c’è chi cade, si perde, muore".

"La situazione è cambiata dal 2 febbraio 2024, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, in base alla quale la Francia non può respingere i richiedenti asilo, a patto che non siano stati identificati in altri Paesi di primo arrivo e che non vogliano andare in altri stati. Meno respingimenti, meno paura.Forse l’uomo ritrovato è morto prima dell’applicazione della nuova normativa, forse voleva proseguire verso un altro Paese senza essere bloccato, forse ha avuto un malore, probabilmente non lo sapremo mai. Speriamo almeno di scoprire il suo nome, che andrà ad aggiungersi a quelli di Blessiing (21 anni), Mamadi (20 anni), Mohamed (18 anni), Donala (27 anni), Mohamed, Tamimou (27 anni), Mohamed (37 anni), Fathallah (32 anni), Ullah (15 anni), Moussa (19 anni), Mohamed (20 anni), Mahadi. La lista potrebbe essere incompleta, è possibile che i fiumi, le dighe, le rocce, e i sentieri meno battuti non abbiano restituito tutte le persone che hanno perso la vita in viaggio. Persone che meriterebbero di attraversare i confini come tutti noi, senza paura, senza pericoli".

"Continueremo ad opporci - concludono i politici di Alleanza Verdi e Sinistra - alla barbarie dei confini che uccidono in ogni sede, istituzionale e non, per far sì che la Fortezza Europa venga superata e prevalga il rispetto dei diritti di ogni persona, a prescindere dalla provenienza e dal passaporto. Ribadiamo il nostro supporto alla iniziativa dei cittadini europei Stop Border Violence, per cui è possibile firmare online sino al 10 luglio prossimo".