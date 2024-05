Gianluca Gotto alle Ogr Torino: lo scrittore torinese presenta il suo ultimo libro Quando inizia la felicità

Ogni grande rivoluzione, che sia personale, professionale, relazionale o spirituale, inizia sempre da una domanda. Ed è proprio dei viaggi alla ricerca delle risposte che si parlerà nel prossimo appuntamento con OGR Talks con Gianluca Gotto, il 4 giugno nel Binario 3 delle OGR Torino, in dialogo con Sara De Santis.



In Quando inizia la felicità, edito da Mondadori e in libreria dal 28 maggio, Gianluca Gotto - scrittore appassionato di Oriente e travel blogger con oltre 420 mila follower su Instagram - condivide con i lettori le domande che hanno caratterizzato e guidato il suo percorso di crescita personale. Queste domande, capaci di suscitare riflessioni profonde e di ispirare azioni concrete, sono state il motore di ogni rivoluzione nella sua vita. La ricerca delle risposte ha spinto Gotto a esplorare non solo il mondo esterno, ma anche il suo mondo interiore e le persone incontrate lungo il cammino.



Il libro racconta senza filtri le esperienze vissute dall'autore negli ultimi anni, affrontando momenti di difficoltà e fragilità, ma anche la sua rinascita, i sogni realizzati e la consapevolezza raggiunta attraverso il buddhismo. Le pagine di Quando inizia la felicità raccolgono consigli preziosi per vivere al meglio la propria vita, offrendo conforto e ispirazione, proprio come una tazza di tè in un freddo pomeriggio di pioggia o una chiacchierata con un amico fidato.



La passione per la vita, l'amore e la gioia della paternità emergono con forza in questo nuovo libro, che si presenta come un diario di viaggio e una guida per trovare la felicità nel presente.



Per info: ogrtorino.it