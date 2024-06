Eredità Marella Agnelli: quadri al centro del caso rintracciati al Lingotto dalla Finanza

I quadri 'contesi' nell'eredità Agnelli risultano "rintracciati o rintracciabili" e sulle tele "non c'è nessun vincolo artistico". E' il risultato del lavoro della Guardia di finanza di Milano che è stato consegnato alla procura meneghina e che presto verrà trasmesso ai magistrati di Torino che si occupano del fascicolo principale sull'eredità di Marella Agnelli.

L'attività degli inquirenti milanesi (si indaga sulla ricettazione) si è limitata alla testimonianza di tre persone, parte del personale della famiglia Agnelli, le quali - ben prima delle ispezioni ordinate dalla procura di Torino - hanno spiegato che i 13 quadri inizialmente presenti nella casa romana di Marella Caracciolo di Castagneto - collezionista d'arte, designer e fotografa, moglie di Gianni Agnelli - sarebbero stati donati ai tre nipoti.

Quei quadri potrebbero essere quelli trovati, al Lingotto, nella recente ispezione ordinata dalla procura di Torino, tranne uno probabilmente trasferito in un'abitazione a Saint Moritz.

“I quadri oggetto di denuncia nel procedimento di Milano (che prosegue) non possono essere stati donati, in quanto Marella non ne aveva la proprietà. Peraltro, non risulta ad oggi formalizzato nessun documento di donazione”: è quanto chiariscono fonti vicine a Margherita Agnelli. “Comunque, qualora le indiscrezioni fossero confermate vi sarebbero atti invalidi e verrebbe richiesta l’immediata restituzione delle opere che sono e restano di proprietà di Margherita Agnelli”.