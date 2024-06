A Grugliasco, torna Stand Up for Elisa: il contest fra stand up comedians che unisce commedia e sociale

Dal 18 al 22 giugno torna ‘Stand Up for Elisa’, il contest fra stand up comedians promosso dall’Associazione Elisa’s Network of Love arrivato alla sua seconda edizione.



Una vera e propria gara di stand up comedy, la forma di spettacolo in cui l’attore, solo sulla scena, si rivolge al pubblico con monologhi comici. Sul palco 21 giovani artisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno, a gruppi di 7, in tre serate eliminatorie. I tre vincitori di ogni sera si esibiranno poi nella finale che decreterà il vincitore del concorso. L’appuntamento è ogni sera alla Cascina Duc di Grugliasco a partire dalle 21 con possibilità di cenare prima dello spettacolo dalle 19.

La manifestazione è dedicata a Elisa Van Eynde, giovane psicologa e attrice che ci ha lasciati prematuramente, e si inserisce nelle attività in campo artistico, culturale, psicologico, sociale promosse dall’Associazione Elisa’s Network of Love creata dalla mamma e dal papà di Elisa,

Laura Sciolla e Frank Van Eynde. “Dopo la morte di nostra figlia – raccontano -, abbiamo cercato di trasformare il dolore in energia creativa, per far sì che i suoi sogni non andassero perduti. Con l’aiuto delle tante persone che le hanno voluto bene, abbiamo fondato l’Associazione di volontariato Elisa’s Network of Love, che porta avanti i suoi progetti”. L’evento è stato ideato e organizzato dall’attrice Giulia Cerruti, grande amica e maestra di teatro di Elisa. “Elisa aveva la straordinaria capacità di unire le persone - ricorda -, le distanze si annullavano, la gioia era di tutti. Con il contest, abbiamo cercato di ricreare questa atmosfera nell’ambiente da lei più amato: il teatro”.

Le serate saranno condotte dai comici residenti del Torino Comedy Lounge, che ha collaborato all’organizzazione, insieme con Cascina Duc. Presidente della giuria sarà l’attrice stand up comedian Velia Lalli, che la sera del 22 giugno si esibirà nel suo nuovo spettacolo Outlet.

Per info: arte.pagliaio@gmail.com

