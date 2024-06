Al via la musica live con OpenStage Lingotto Musicfest

Dal 6 al 25 giugno 2024, il Centro Commerciale Lingotto diventa il punto di riferimento della città con una kermesse innovativa e, unica nel suo genere, dedicata alla musica dal vivo, l’“OpenStage Lingotto Musicfest”, che vedrà in scena per 20 giorni, oltre 50 artisti, tra cantanti e gruppi musicali, in un grande evento dedicato alla Festa della Musica, l’appuntamento musicale che si realizza ogni anno, in più di 120 nazioni in tutto il mondo, il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate.

I partecipanti, selezionati tra 176 candidature spontanee, potranno esibirsi dal vivo nel Padiglione 5 del Lingotto, nel cuore di Torino, di fronte al proprio pubblico e ai clienti del Centro. “OpenStage Lingotto Musicfest” promuoverà i partecipanti nei canali di comunicazione della piattaforma nazionale Open Stage, della Città di Torino, del Centro Commerciale Lingotto e di ToRadio, che intervisterà in diretta gli artisti prima dell’esibizione e metterà a disposizione l’App ToRadio dove il pubblico potrà votare gli artisti preferiti.

Gli aspiranti artisti, che si sono proposti tramite l’App gratuita OpenStage, sono stati selezionati dalla commissione artistica e riceveranno la convocazione sempre tramite App. Dopo essere stati intervistati dalla Postazione ToRadio, tramite App attiveranno il totem “Lingotto OpenStage” e… buon divertimento a tutti!

L’organizzazione dell’evento metterà a disposizione anche una grande opportunità per gli artisti: tutte le performance, infatti, saranno registrate in audio e saranno ascoltate dai talent scout di importanti case discografiche e società di management come Sugar Music, Warner Music Italy e Asian Fake, partners della piattaforma OpenStage.

Per un artista selezionato tra tutti quelli che si esibiranno durante la kermesse sarà offerta la produzione di un brano inedito con un produttore musicale affermato.





Per info: https://www.<wbr></wbr>centrocommercialelingotto.it