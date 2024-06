Estate a Sud a Mirafiori: tra musica live, incontri, cinema e cene di comunità

Da quest'anno Fondazione della Comunità di Mirafiori ETS è promotrice di un unico cartellone di eventi, ESTATE A SUD | I Palchi di Mirafiori, in cui sono raccolti tutti gli appuntamenti estivi da giugno a settembre in 5 diverse location in quartiere: Casa nel Parco, Orti Generali, Punto 13, Spazio WOW e TeatrAzionE, nell'ambito del programma culturale "TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!", un progetto della Città di Torino in collaborazione con Fondazione per la Cultura.

Alla Casa nel Parco - casa del quartiere di Mirafiori sud in via Modesto Panetti 1, angolo via Artom - si inaugura ESTATE A SUD | I Palchi di Mirafiori con oltre 40 appuntamenti dal 5 giugno al 29 settembre tra serate con balli popolari con musica dal vivo per BalFolk, talk scientifici in forma di spettacolo, le proiezioni cinematografiche di CineNight a Mirafiori, il Festival Afro & Rom, spettacoli di danza e teatro, yoga al tramonto, passeggiate naturalistiche, laboratori ludico-educativi per famiglie e cene di comunità.