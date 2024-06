Bellagamba: "Sanità, lavoro, disabilità: ecco la mia ricetta per aiutare il Piemonte a crescere"

Pier Alessandro Bellagamba è uno dei candidati di Forza Italia per il prossimo Consiglio regionale. L'imprenditore di Moncalieri nel settore della sanità spiega il perché della sua discesa in campo: "Non arrivo a chiedere il voto senza aver fatto qualcosa prima per farmi conoscere. Ho alle spalle una lunga vita di lavoro, di impegno nel sociale e nello sport, la gente sa chi sono e cosa ho fatto".

E poi sottolinea nel suo appello al voto: "Soprattutto, io sono un uomo libero, che vive del suo lavoro: se non entrerò in Consiglio regionale continuerò a fare il mio lavoro e tornerò a farlo quando si sarà concluso il mio percorso in Regione, non è la politica che mi serve per andare avanti. Io so solo lavorare".

Se entrerà a Palazzo Lascaris, Pier Bellagamba si sente di promettere il massimo impegno per portare a termine con successo tre battaglie: "Dare tempi certi per visite ed esami diagnostici per i malati di cancro, una battaglia di salute e di civiltà, un protocollo salvavita per tutti. Poi vorrei dare un'opportunità ai ragazzi disabili grazie al progetto 'Job Station', una stazione di lavoro in cui un tutor sappia seguire il ragazzo diversamente abile e coordinare il suo lavoro con quello delle altre persone".

"In questo modo questi ragazzi avrebbero la possibilità di lavorare mezza giornata, aumentando enormemente la sua autostima e fiducia, facendo parte di un contesto lavorativo davvero inclusivo, dando nel contempo alla famiglia la possibilità di rifiatare per alcune ore, venendo sollevata da un controllo continuo per tutta la giornata". Infine, Bellagamba ricorda ancora l'importanza di scommettere sul turismo "per fare del Piemonte una meta ancora più attrattiva, visto che ha bellezze storiche, culturali e naturali come nessun'altra Regione. A parte il mare, qui abbiamo davvero tutto".

E in tema di economia lancia una proposta "per le aziende che sono in crisi, soprattutto quelle che pagano il cambio generazionale, che non hanno più una guida 'illuminata' dopo che il fondatore ha saputo trasformare la sua idea in una impresa di successo, perché i figli o le nuove generazioni non hanno più lo stesso entusiasmo e l'identica capacità di chi c'era prima". Per Bellagamba bisogna "favorire il processo per cui siano i lavoratori dell'azienda ad acquistare l'azienda stessa: chi è all'interno conosce meglio di chiunque altro pregi e difetti 'della macchina' e piuttosto che far catapultare dall'esterno la soluzione, si potrebbe dare nuova vita a queste aziende e soprattutto cambiare pelle quando è necessario".

Il voto per Bellagamba significa anche un voto a favore della riconferma di Alberto Cirio: "Il presidente ha lavorato molto bene - conclude il candidato di Forza Italia - ma il suo progetto è stato azzoppatto per quasi due anni e mezzo dal Covid. Ora si merita di poter lavorare cinque anni per intero per portare a termine un lavoro che sappia far crescere ancora il Piemonte per farne una delle regioni guida del nostro Paese".