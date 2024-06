Riaprire la Chivasso-Asti: l’obiettivo del consigliere uscente Gianluca Gavazza

Manca davvero poco alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Il consigliere uscente Gianluca Gavazza punta alla riconferma, forte dell’ottimo lavoro svolto e delle tante promesse mantenute.

“Credo che il modo migliore per esercitare il ruolo istituzionale che mi è stato affidato dai cittadini attraverso il loro voto - esordisce Gavazza - sia fare delle proposte coerenti e utili al miglioramento del territorio e combattere fino alla fine per fare in modo che vengano approvate. Delle tante cose che sono riuscito ad ottenere in questi cinque anni in Consiglio Regionale, ce n’è una che ancora non sono riuscito a sbloccare, ovvero la riapertura della linea ferroviaria tra Chivasso e Asti almeno fino a Montiglio.

Risalgono a più di due anni fa le mie iniziali proposte riguardo a questo bene pubblico, e i frutti hanno già cominciato a vedersi: la linea è stata infatti completamente ripulita e in parte riaperta al passaggio di alcuni treni storici e dei ferrocicli.

Non è ancora abbastanza: questa linea è enormemente frequentata da pendolari e da studenti, di conseguenza il mio primo pensiero in caso di rielezioni sarà senza ombra di dubbio fare in modo che una flotta di treni ricominci a viaggiare sui binari.

Nella mia vita ho sempre cercato di lavorare al massimo delle mie possibilità, e credo in molti casi di essere riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato.

Nei cinque anni di legislatura che si stanno per concludere sono riuscito ad ottenere la riapertura del turismo sulla Ferrovia Chivasso-Asti grazie ai treni storici e alle manutenzioni sui binari e le stazioni.

Ho inoltre sottoscritto l’appello del COMIS (Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile) ed il Circolo La nostra Collina per venire incontro alle esigenze delle persone che si spostano per lavoro o per studio verso Chivasso, Torino, Milano od altre destinazioni.

Un impegno concreto per lo sviluppo del trasporto pubblico locale finalizzato a rivoluzionare i modelli di spostamento delle persone lungo l'asse della linea, considerando i fondi stanziati e da stanziare come un investimento e non come un costo, a tutela del diritto alla mobilità per tutti e per una politica di programmazione concreta, a medio e lungo termine, finalizzata ad un cambiamento necessario e non più rinviabile.

Chiedo dunque a voi tutti, elettori ed elettrici - conclude Gavazza - di riporre nuovamente in me la vostra fiducia: l’8 e il 9 giugno, andate numerosi ai seggi per ritirare le vostre schede elettorali, perché è un vostro diritto desiderare un Piemonte migliore per il nostro futuro”.