Fa shopping online con la carta di credito della compagna di squadra: nei guai un'atleta di biathlon francese

E' una campionessa di biathlon, ma al tempo stesso ha una certa dimestichezza con il furto. Una giovane atleta francese è finita nei guai per aver sottratto e utilizzato la carta di credito di una compagna di squadra.



A risalire a lei è stato il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Modane, che ha fatto scattare le indagini dopo la denuncia presentata dalla vittima, un’altra atleta che durante i ritiri sportivi condivideva la stanza con la sciatrice di 28 anni e si è vista addebitare delle somme per spese mai effettuate.



La giovane, approfittando del rapporto di amicizia e convivenza con la vittima, le avrebbe sottratto la carta di credito e avrebbe effettuato numerosi acquisti online su una nota piattaforma italiana di moda, specializzata in articoli di abbigliamento e accessori sportivi; inoltre, a garanzia degli acquisti, si serviva illecitamente del cellulare dell’amica per rispondere ai messaggi inviati dall’azienda venditrice.