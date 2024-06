Comizi d'Amore: al via la rassegna cinematografica estiva da Comala

Parte questa sera, giovedì 6 giugno, la rassegna cinematografica Comizi d'Amore da Comala.

La rassegna, che esplora le diverse sfaccettature dell'amore, prevede una serie di proiezioni che si terranno negli spazi di Comala (corso Ferrucci 65) e di Piazza Benefica (Giardino Luigi Martini) fino al 29 giugno.

Comizi d’amore si suddivide in due parti: la prima, fino al 22 giugno, in

collaborazione con il Lovers Film Festival, una delle più importanti manifestazioni

cinematografiche italiane a livello internazionale, nonché il più antico festival a tematica LGBT d’Europa e il terzo nel mondo, è dedicata alla tematica LGBTQIA+ e introdotta da Angelo Acerbi; la seconda, dal 23 giugno, in collaborazione con Fish & Chips Film Festival, il primo festival in Italia dedicato al cinema erotico e del sessuale, sfrutta il cinema d’autore per parlare di sex work e revenge porn.



La Piccola Biblioteca d'Amore

Durante questo mese, sarà inoltre inaugurata la Piccola Biblioteca dell’Amore, un progetto partecipativo e inclusivo che crescerà grazie ai contributi di chiunque voglia partecipare. La biblioteca, ospitata nel centro d’incontro di Comala, sarà un luogo di condivisione e prestito di libri gestito tramite l’applicazione Book2Book, che facilita lo scambio di libri tra lettori e lettrici. All’interno di questa programmazione verranno anche organizzati un laboratorio di biblioterapia, un laboratorio alla scoperta del mondo Drag e una serata di silent disco curata da Only Funk

Il primo appuntamento del programma di proiezioni estive è questa sera con Dallas Buyers Club alle ore 21.

Per info e programma completo: https://www.facebook.com/comala65/events