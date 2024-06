Previsioni su PlayDoge, il nuovo Tamagotchi che può esplodere al lancio

Chi è cresciuto negli anni ’90, probabilmente si ricorderà del Tamagotchi, un gioco tascabile che conteneva un cucciolo digitale.

I giocatori dovevano accudire il cucciolo nutrendolo e intrattenendolo, in modo da tenere alto il suo umore ed evitare che se ne andasse, o addirittura morisse.

Il gioco, prodotto dall’azienda giapponese Bandai, riscosse un notevole successo anche in Italia e viene venduto ancora oggi. L’appeal del “life simulator” nel gaming è stato portato avanti da altri titoli come il famoso The Sims e da diversi giochi per smartphone.

PlayDoge, il nuovo progetto di crypto gaming, vuole unire l’esperienza del Tamagotchi con il mondo delle meme coin, in un pacchetto caratterizzato da una grafica in pixel art di alta qualità e divertenti mini-giochi, il tutto disponibile in una pratica app per dispositivi mobili.

Inoltre, PlayDoge permetterà ai suoi utenti di ottenere ricompense sotto forma del token nativo PLAY.

Seguendo il modulo Play-To-Earn (P2E), PlayDoge vuole incentivare il gioco, dando la possibilità agli utenti di utilizzare i token PLAY guadagnati in-game, per gli scambi sugli exchange o per lo staking.

Per guadagnare i token PLAY, i giocatori dovranno mantenere in salute il loro Doge virtuale, nutrendolo e facendogli fare attività attraverso dei mini-giochi.

L’abilità nei mini-giochi e nel prendersi cura del Doge, permetteranno agli utenti di scalare una classifica e ottenere ulteriori ricompense in PLAY.

Un altro modo per guadagnare PLAY consiste nel mettere i token in staking su Ethereum, ottenendo ricompense passive nell’arco di 3 anni in base allo staking pool e all’APY.

Tutte queste caratteristiche hanno permesso alla presale di PlayDoge di raccogliere più di 1,8 milioni di dollari in poche settimane. Al momento, il token PLAY viene venduto a 0,00502 dollari e si può comprare con BNB, USDT, ETH o carta di credito.

Il successo della presale di PlayDoge ha generato hype nella community crypto, portando gli analisti ad effettuare previsioni sul valore futuro del token PLAY.

Chiaramente, si tratta di previsioni rialziste che non tengono conto della volatilità del mercato, pertanto invitiamo i trader a prenderle con le pinze.

Previsioni 2024

Il token PLAY è stato creato sulla blockchain di Binance, per questo gli analisti ritengono che possa arrivare presto sul famoso exchange.

Il listing su Binance potrebbe generare una crescita del token PLAY, spinto anche dalla fase rialzista del mercato prevista per la fine del 2024.

Partendo da un valore di listing di circa 0,0054 dollari, il token potrebbe arrivare a 0,03 dollari nel corso del 2024.

Previsioni 2025

Dopo il listing sugli DEX e CEX, il team di sviluppo inizierà a sviluppare l’app di PlayDoge, lanciando nel frattempo una versione di prova dei mini-giochi.

Se gli sviluppatori riusciranno a rilasciare il gioco completo in breve tempo, allora il token PLAY potrebbe continuare a crescere anche nel 2025, arrivando a un valore massimo 0,08 dollari e a un minimo di 0,05 dollari.

L’esperienza di gioco è fondamentale per la salute del token PLAY sul mercato, in quanto molti giocatori saranno attratti dalle meccaniche Play-To-Earn.

Anche lo staking potrebbe favorire un aumento del valore del token e attirare i trader che desiderano differenziare i loro investimenti.

Previsioni 2030

Le previsioni a lungo termine per un token in presale sono quasi impossibili da effettuare, in quanto non si sa ancora come il mercato possa cambiare.

Si presuppone che nel 2030 ci sarà una maggiore adozione delle criptovalute e della blockchain a livello globale, con alcune nazioni che potrebbero utilizzare il Bitcoin come valuta legale, come fatto dalla Repubblica di El Salvador.

Con una crescita del mercato generale e del settore del crypto gaming, PlayDoge potrebbe arrivare a un valore di 0,5 dollari nel 2030.

