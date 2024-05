Bidoni strapieni e immondizia dappertutto: il poco edificante spettacolo di via Torricelli a Nichelino

Bidoni strapieni e immondizia dappertutto in via Torricelli a Nichelino

Forse non è il caso di parlare di 'furbetti dei rifiuti', perché qua si tratta di una strada cittadina e non di qualche via isolata o magari nelle vicinanze dell'autostrada, così da permettere una rapida fuga. Lo spettacolo offerto nei giorni scorsi da via Torricelli a Nichelino è stato comunque desolante.

Bidoni strapieni e immondizia ovunque

Bidoni strapieni, oggetti abbandonati tutto intorno, l'immondizia che la fa da padrona. Le proteste e la rabbia dei residenti sono comprensibili, perché scene come questa rovinano l'immagine dell'intera città, oltre a costituire un rischio per la salute pubblica e per l'ambiente.

La speranza chiamata 'tariffa puntuale'

Appare evidente come in questa zona (e in altre) di Nichelino la raccolta differenziata non funzioni a dovere. La speranza è che in futuro le cose migliori, con l'introduzione della 'tariffa puntuale', come aveva annunciato il sindaco Giampiero Tolardo qualche mese fa. Ma intanto resta il problema di un malcostume diffuso.