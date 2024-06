Convegno Internazionale a Torino: Il Gioco del Giocare in Psicoterapia e Psicoanalisi 8-9 giugno a Cascina Fossaata

Sabato 8 e domenica 9 giugno, Torino ospiterà un importante convegno internazionale presso l’Istituto Mitchell, nella sede di Cascina Fossata, situata in via Ala di Stura 5. L'evento, diretto da Cesare Albasi, si focalizzerà sulla tematica del gioco del giocare in psicoterapia, psicoanalisi e nel lavoro di cura delle persone. Tra gli illustri partecipanti, Steven Cooper di New York, rinomato autore di numerose pubblicazioni sull'argomento, condividerà la sua esperienza e le sue conoscenze.

Un Nuovo Approccio alla Cura delle Persone

Questo convegno offrirà una prospettiva innovativa su come aiutare chi soffre, considerando le persone non solo attraverso le loro patologie, ma come esseri viventi dotati di una fondamentale creatività e capacità di dare significato alle proprie esperienze di vita. Questo approccio rappresenta una svolta rispetto alle tradizionali classificazioni nosografiche che, negli ultimi trent'anni, hanno rischiato di frammentare il rapporto di cura.

L'Importanza di Ritrovare Significato nel Post-Pandemico

Nel contesto post-pandemico, la richiesta di aiuto psicologico è aumentata in modo esponenziale. Le persone sentono un bisogno crescente di ritrovare un senso nella loro quotidianità, sviluppando fiducia in se stessi e nella vita. In questo scenario, iniziative come il convegno di Torino sono essenziali, poiché rimettono al centro ciò che ci rende esseri umani: la capacità di creare e dare significato alle nostre esperienze.

Costi di Partecipazione

La partecipazione al convegno prevede i seguenti costi:

- Professionisti: €132

- Studenti: €50



Un Evento di Rilievo Internazionale

La presenza di Steven Cooper e di altri esperti del settore, sotto la direzione di Cesare Albasi, renderà questo convegno un'occasione unica per approfondire temi cruciali e scambiare conoscenze su come migliorare la pratica psicoterapeutica e psicoanalitica. Il gioco del giocare, infatti, sarà analizzato non solo come un mezzo terapeutico, ma come un elemento essenziale per la crescita e il benessere psicologico delle persone.



Non perdete questa occasione di partecipare a un evento che promette di arricchire profondamente il campo della psicoterapia e della cura delle persone, offrendo nuove prospettive e strumenti per affrontare la sofferenza umana in modo più integrato e significativo.