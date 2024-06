A causa di un improvviso cedimento del terreno i tecnici del comune sono stati costretti a chiudere l'ingresso di piazza Matteotti, da via Prato.

L'accessibilità è garantita, per gli automezzi di altezza inferiore ai 2,50 metri dal sottopasso, tra la parte alta e quella bassa. Per gli altri automezzi l'alternativa è transitare da via Cravero.