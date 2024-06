Occupazione: Fisica chiede il cessate il fuoco ma dice no al boicottaggio. Domani l'assemblea tra studenti e Università

Il Dipartimento di Fisica ha chiesto il cessate il fuoco a Gaza, trasparenza sugli accordi con le università israeliane e misure di sostegno a studenti e docenti palestinesi.

Accolte alcune mozioni presentate dagli studenti

Il Consiglio di Dipartimento ha accolto alcune delle mozioni presentate dagli studenti che da 29 giorni hanno occupato la sede di via Pietro Giuria, mentre ha detto no al boicottaggio accademico e alla sospensione di ogni accordo di ricerca con lo Stato di Israele. "Il CDD di Fisica vota NO al boicottaggio - si legge sul nuovo enorme striscione calato dal tetto del palazzo - Dirsi solidali davanti a un genocidio non basta. Boycott Israel, Free Palestina".

Domani l'attesa assemblea