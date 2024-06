Europee 2024. Fratelli d'Italia orbita attorno al 28%, il Partito Democratico in ritardo di quattro punti. Rischio harakiri liberale per Azione e Stati Uniti d'Europa

Sono in fase di consolidamento i dati emersi nelle prime fasi della notte.

Gli ultimi aggiornamenti non vedono infatti particolari novità rispetto a quanto emerso poco dopo la mezzanotte.

Fratelli d'Italia veleggia attorno al 28%, con il Partito Democratico distaccato di poco più di 4 punti (23,7%).

Il Movimento Cinque Stelle cala al 10,4%, mentre Forza Italia rasenta il 10% pur staccando di un punto la Lega, con questi dati terza forza all'intero della maggioranza di governo.

Alleanza Verdi - Sinistra porterà i propri rappresentanti a Bruxelles con una percentuale non distante, mentre la sfida fratricida tra Azione e Stati Uniti d'Europa rischia di vedere entrambe le liste (pur di poco) sotto il 4%.

Una soglia non raggiungibile per Pace Terra Dignità, Libertà e Alternativa Popolare.