Potatura degli alberi in corso Peschiera, da oggi deviato il tram 15

Da oggi il tram 15 deviato, per circa venti giorni, in entrambe le direzioni per lavori di potatura degli alberi in corso Peschiera. Dalle 8.30 di questa mattina, sino alle 19 di sabato 29 giugno il mezzo sui binari seguirà il seguente percorso.

Il percorso

In direzione piazza Coriolano (Sassi), il 15 passerà da via Monginevro angolo piazza Sabotino prosegue per via Di Nanni, piazza Adriano, corso Vittorio Emanuele II, corso Duca degli Abruzzi segue percorso attuale.

Verso via Brissogne il tram transita da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Vinzaglio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, piazza Adriano, via Di Nanni, piazza Sabotino, via Monginevro segue percorso regolare.