Ritorna l'appuntamento con E...state a Givoletto

È un appuntamento fisso e atteso, dai givolettesi, e non solo. Perché la oramai storica kermesse registra numeri consistenti, segno che l’impegno profuso dalla Pro Loco, dall’amministrazione e più in generale dagli abitanti stessi del paese, sta dando buoni frutti.

Quattro serate all’insegna del divertimento, del migliore street food e della buona musica, sono quelle proposte in piazza della Concordia dal 13 al 16 giugno. Alle 19.30 sarà possibile iniziare a degustare le varie proposte degli stand: arrosticini, hamburger ma anche croccanti e profumate fritture di pesce e perfino la Crescia marchigiana da guarnire a piacere. Nello stand della Pro Loco sarà servita Birra Ceca alla spina e crepes dolci. Tutto sarà preparato al momento, nella migliore tradizione dello street food. Un’occasione per tutti per passare una serata diversa, al di fuori del caos della città, mangiando e condividendo un momento di spensieratezza con gli amici, in attesa dei concerti serali previsti alle ore 21.00 che promettono buona musica, con lampi di assicurata nostalgia.