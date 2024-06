Musica, candele e arte: Club Silencio apre per una notte il Castello Reale di Moncalieri

Venerdì 14 giugno Club Silencio è al Castello di Moncalieri con “Una Notte al Castello di Moncalieri + Candle Concert” per una serata ricca di arte, musica e cultura nella storica residenza medievale.

Parte della Corona di Delizie, il Castello di Moncalieri è una delle Residenze Reali della famiglia Savoia dedicata allo svago e agli sport venatori. Nata come fortezza medievale di difesa per poi diventare luogo di lusso e piacere durante il Rinascimento, venerdì sera aprirà le sue porte in orario straordinario con due possibili percorsi di visita guidati.