Donazione del sangue e gioco libero all’aperto si incontrano ad Airasca

Il gioco libero all’aperto e la donazione del sangue si incontrano in una giornata speciale ad Airasca, con eventi in piazza San Bartolomeo e al Parco Melvin Jones, proposti dall’Avis locale con altre associazioni e l’appoggio del Comune.

L’iniziativa prende il via al mattino in piazza San Bartolomeo, dove sarà presente l’autoemoteca dell’Avis pronta ad accogliere i donatori abituali della sezione di Airasca e coloro che desiderano iniziare a donare. Possono accedere alla donazione i cittadini in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 60 anni e con un peso minimo di 50 kg. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 3342227638 o scrivere a info@avisairasca.it.

A fianco della raccolta di sangue, la piazza si trasformerà in uno spazio di gioco e incontro all’aria aperta. Le attività scelte sono percorsi ludici, percorsi tipo staffetta, giochi di abilità, da tavolo e attività educative ispirate al tema della donazione e coinvolgeranno adulti e bambini. Tra gli ospiti speciali anche i volontari della Croce Bianca di Rivalta, con un’ambulanza da far esplorare ai bambini e tante storie da raccontare sul loro impegno.

L’idea di unire la promozione della donazione del sangue a una giornata di gioco libero all’aperto nasce per celebrare lo spirito della ‘Giornata regionale del gioco libero all’aperto’, che quest’anno non è stata promossa dalla Regione.

Il direttivo dell’Avis di Airasca, con il supporto delle associazioni del territorio, ha voluto comunque celebrare i valori di questa giornata, sottolineando come sport, movimento e gioco all’aperto siano pilastri fondamentali della buona salute, in perfetta sintonia con lo spirito della donazione del sangue.

Nel pomeriggio dalle 14,30, la festa si sposterà al Parco Melvin Jones in via Nino Costa, dove prenderanno vita numerose attività sportive e ricreative grazie alla collaborazione con ‘Socialmente Aps’ e ‘Asd Pallacanestro Piscina’, che intratterranno i partecipanti con calcetto, ping-pong, e basket.

I più piccoli avranno a disposizione uno spazio dedicato a loro. Per i bimbi da 0 a 3 anni grazie all’asilo nido ‘C’era una Volta’, e dai 3 ai 6 anni con le attività proposte dall’associazione ‘Gli Gnomi dei Kiwi’. A completare la giornata, l’animazione degli educatori dell’oratorio e i tradizionali ‘giochi di una volta’ ovvero giochi ispirati a quelli autocostruiti in uso nei tempi passati, curati dal Gruppo Alpini di Airasca.