Con la Notte Rosa il 7 giugno comincia l’estate giavenese

Il ricchissimo programma dell’estate giavenese comincia il 7 giugno con la grande festa di apertura, la Notte Rosa sotto un cielo di ombrelli.

Gli ombrelli che riparano dal sole e rendono colorato il centro storico sono stati piazzati la scorsa settimana. Un’esplosione di colori che è fotografatissima e ha reso Giaveno famosa sui social nelle scorse edizioni.

Le “Notti rosa” sono le feste di inizio estate nate nella riviera romagnola; prendono questo nome tutte le iniziative speciali dedicate allo shopping: un “Capodanno estivo” nato per festeggiare con negozi e locali aperti, musica, street food.

E la Notte Rosa giavenese del 7 giugno, a partire dalle 18, sarà ricca di eventi: oltre quindici gruppi musicali che si esibiranno nelle diverse piazze; dj set; bancarelle; street food, birra artigianale e naturalmente negozi e locali aperti.

Ospite speciale in piazza Mautino: Valerio Liboni con la Libo Band: autore di celebri brani della musica italiana, che ha iniziato la sua carriera di musicista, batterista, cantautore e compositore italiano proprio qui a Giaveno nella seconda metà degli anni Sessanta.

Ripercorrerà i grandi successi della sua carriera. Da "Pop Corn" a "Donna Felicità", dai pezzi resi celebri con “La Strana Società” a “I Nuovi Angeli”. Suoi anche gli ultimi due inni che accompagnano da anni la squadra del Torino calcio, “Forza Toro olè” e “Ancora Toro”.

L’elenco completo dei punti musicali:

New Sound Band, Museo Alessandri – Via XX Settembre, 29;

Poilasuono, Piazza Sant'Antero;

The Lost Track Band & Acustic Arrogance, Viale Regina Elena, 50;

Daffodils & Verde Rame, Chiesa dei Batù – Via Umberto I;

Dotti and the gang, Fronte Ufficio Turistico – Piazza San Lorenzo;

Dj Area e Mauro Neirotti The Voice, Piazza Maritano;

U2 Story Telling & The Churchill’s Fingers, Viale Regina Elena, 20;

Ormai Voice, Via Coazze, 3;

Heavy Wings e Pole Dance Cupido, Piazza Ruffinatti;

In...Canto, Via Torino, 10;

Jungle Company - Ah!PPerò, Piazza San Lorenzo;

Andrea e Rosi, Via Coazze, 28;

Restart Country Dance, Piazza Sacro Cuore;

Venafunk, Via Roma,60;

Sarà una serata perfetta per vivere la città in modo nuovo, tra musica, shopping, buon cibo e la magia degli ombrelli che tornano a colorare le nostre strade: sono coinvolte Via Roma, Via Coazze, Viale Regina Elena, Piazza San Lorenzo, Piazza Maritano, piazzetta della Chiesa dei Batù, Piazza Ruffinatti, Piazza Sant’Antero, Piazza Mautino e le strade del centro storico.

“La Notte Rosa è il primo grande evento dell’estate, anche se abbiamo già cominciato con diverse iniziative – dice il Sindaco, Stefano Olocco – Lo slogan di quest’anno è “VIVI Giaveno: suoni, emozioni, colori”: un calendario con un’offerta variegata pensato per offrire a tutti momenti di svago e divertimento, con appuntamenti ormai tradizionali ed altri nuovi. Una vera e propria esplosione di iniziative che toccano tutto il territorio e si rivolgono a diverse fasce di età e diversi interessi”.

All’interno della manifestazione anche il contest delle vetrine: “A tutti i commercianti è stato chiesto di allestire una vetrina a tema – spiega l’Assessore al Commercio, Antonella Grossi - In questo modo si potrà creare un allestimento diffuso in tutto il territorio. Le foto delle vetrine saranno pubblicate sulla pagina FB dell’Ufficio Turistico invitando a votare la vetrina più bella. In questo modo oltre a diventare famosi gli ombrelli installati nel centro storico faremo circolare anche le foto dei negozi. La vetrina più votata sarà utilizzata come immagine di copertina del gruppo “Acquista in Giaveno” per un mese”.

Per informazioni Ufficio turistico 011 9374053, infoturismo@comune.giaveno.to.it