A Grugliasco tutto pronto per il via della Festa di San Cassiano

A Grugliasco torna la Festa di San Cassiano dal 13 al 16 giugno, in piazza Matteotti e in viale Giustetti: dalle ore 18 ogni giorno gonfiabili, banco di beneficenza, go Champions e finali Go league.

Dalle 19, go Kart, giochi per strada, street food, griglia, bar, Chiringuito bar e cene regionali e pizza in piazza. Domenica 16 giugno messa alle 11,30 nella chiesa San Cassiano con gli anniversari di matrimonio e alle 23, all'oratorio Go, l'estrazione dei premi della lotteria.