Gruppo Abele: dal 13 al 15 giugno la seconda edizione di Agorà

Partendo dal dato che oggi le cooperative sociali e le professioni che vi lavorano si trovano ad affrontare criticità e fatiche che riflettono la crisi più ampia del welfare sociale, educativo, sociosanitario e il suo progressivo indebolimento, a Torino la tre giorni di ascolti e confronti ha l'intento di riportare alla luce l’anima politica di organizzazioni che non sono nate per gestire servizi a basso costo, ma per cambiare le relazioni sociali in senso democratico.



Dal 13 al 15 giugno saranno tante le voci che si avvicenderanno durante le plenarie al Cinema Massimo in via Verdi 18 e le assemblee pomeridiane, e alimenteranno la grande discussione su come rilanciare il progetto culturale e politico di organizzazioni - le cooperative - dentro cui ogni giorno tante/i professioniste/i (sociali, educativi, della cura) sono all'opera, in condizioni lavorative e reddituali spesso inadeguate, per garantire dignità, diritti, coesione sociale.



Durante l'appuntamento inaugurale, il 13 giugno alle 9 al Cinema Massimo, interverranno, tra gli altri, Luca Fazzi, uno dei massimi studiosi dei mondi del Terzo settore e Francesca Coin, sociologa e autrice di 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙞 𝙙𝙞𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙞. 𝙄𝙡 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙧𝙞𝙛𝙞𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙤 𝙚 𝙞𝙡 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤 𝙙𝙞 𝙧𝙞𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙖 (Einaudi, 2023), definito un volume-documento di questo tempo. La relatrice si soffermerà sulla “fuga” di educatori ed educatrici professionali e altre professioni della cura delle cooperative cercando di dare risposta all'interrogativo "come arginare la Great Resignation dal sociale?".

Per informazioni:

www.animazionesociale.it

tel: 011 3841048

mail: animazionesociale@gruppoabele.org